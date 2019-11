Il Liverpool in fuga tra le proteste del City

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Liverpool in fuga tra le polemiche. I Reds si sono aggiudicati lo scontro di vertice della Premier League contro il Manchester City, annichilito dall'uno-due inferto nel primo quarto d'ora di gioco da Fabinho e Salah. Sull'azione del vantaggio recrimina però la formazione di Guardiola, furibonda per un tocco in area col braccio largo di Alexander-Arnold che interrompe l'incursione di Agüero: l'arbitro lascia correre e sul rovesciamento di fronte arriva il destro da fuori area del brasiliano che sblocca il risultato al primo affondo dei...