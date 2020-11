Un Liverpool da paura annienta un'Atalanta da incubo, fiaccata dalle assenze e affettata dagli inglesi senza pietà. Impietoso il confronto tra l'allievo Gasperini e il maestro Klopp, capace di confezionare la partita perfetta con i baby Williams e Jones e Jota falso nueve, mattatore di serata, con tre gol. Le alternative di Klopp fanno la differenza, quelle nerazzurre affondano alla distanza, dominio assoluto di occasioni, possesso e idee Reds, con un gioco così verticale che sembra quasi football americano.

Due a zero nel primo tempo (doppietta di Jota, il primo con cucchiaio) e l'Atalanta non la vede mai, nella ripresa ti aspetti la reazione nerazzurra ma Gomez e compagni spariscono dal campo (si salva solo Zapata) mentre il Liverpool la chiude in scioltezza, in otto minuti. Prima Salah, poi Mané e infine ancora Jota fanno 5-0 e lanciano un chiaro segnale all'Europa, mentre Klopp - sempre istrionico - si prende un giallo per proteste sul 5-0. Si salvano solo Sportiello (che evita un passivo più pesante con tre miracoli) e Zapata, con due traverse (la prima viziata da un fuorigioco che non c'era), l'ultimo ad arrendersi di fronte a un Liverpool di un'altra categoria.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

