Spalti vuoti ma gol a valanga, per la gioia almeno dei telespettatori, nella 27ma giornata di Bundesliga. Anche le tre partite della domenica hanno confermato il trend visto dal momento della ripartenza, una settimana fa, e il campionato tedesco ha preso l'abbrivio. Il Bayern Monaco è sempre leader col Dortmund a inseguire, in attesa della supersfida di martedì che potrebbe riaprire la corsa al titolo. A fare il tifo per i gialloneri è anche il Lipsia, tornato alla vittoria con uno scintillante 5-0 sul Magonza che ha avuto come protagonista con una tripletta il bomber della nazionale tedesca Timo Werner.

L'attaccante, in gol nel primo tempo e due volte nella ripresa, ha segnato finora 24 reti ed è l'unico a poter insidiare il titolo di capocannoniere a Robert Lewandowski, che lo precede di tre reti.

Rischia invece di abbandonare ogni ambizione europea lo Schalke 04, che, dopo il 4-0 subito dal Dortmund una settimana fa, è stato sconfitto 3-0 in casa dall'Augusta. Con due gol dei padroni di casa negli ultimi minuti di gara, è finita 2-2 la sfida tra Colonia e Duesseldorf, che stava conquistando tre punti forse vitali per la salvezza.

