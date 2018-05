Il leader Sky si gode la svolta: «Morale alto, credo nella rimonta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel post tappa Chis Froome ha l'espressione felice di un bambino al quale viene restituito il giocattolo preferito. Il leader della Sky è consapevole che questo successo potrebbe dare la svolta ad un Giro d'Italia che fino all'impresa dello Zoncolan gli aveva riservato solo delusioni. «Era un tappa molto importante per il proseguimento della corsa e per il morale - sorride il britannico -. Vincere in una salita così famosa, con una storia così grande, è speciale. È stato molto importante provarla un mese fa, perché ho potuto valutare i...