IL LEADERROMA Il suo inizio coincide con la nostra apocalisse. Jorginho diventa titolare in Nazionale proprio nella notte più amara. A Milano, il 13 novembre del 2017, la promozione di Ventura e, con lo 0-0 nel play off di ritorno contro la Svezia, la bocciatura dell'Italia. Addio mondiale, niente Russia 2018. Fuori dopo 60 anni. Spente le luci a San Siro, non la sua. Da quella sera si è preso la maglia azzurra. E se l'è tenuta stretta. Oggi è il simbolo della gestione Mancini. Ma a scegliere da che parte e con chi stare è stato lui....