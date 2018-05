Il leader ossessionato da Dumoulin: «L'obiettivo era lui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOPO CORSAOSIMO (ANCONA) Tom Dumoulin lo ossessiona. Come la cronometro di martedì prossimo, da Trento a Rovereto. È la tappa cerchiata in rosso da Simon Yates che ha allungato le mani sul Giro d'Italia sul Gran Sasso, domenica scorsa, dopo avere omaggiato della tappa sull'Etna il compagno della Mitchelton-Scott, Esteban Chaves. Ieri la consacrazione dell'inglese, che continua a giocare in attacco non tanto per lanciare segnali alla corsa rosa, quanto per allargare il solco con Tom Dumoulin, favorito assoluto nella sfida contro il tempo...