IL GRUPPO D

BERGAMO «Non sempre i più forti vincono. Non ci snatureremo di certo: con le dovute attenzioni, proporremo il nostro gioco». Gian Piero Gasperini manda un avvertimento al Liverpool di Klopp, che alla vigilia della partita valida per l'eventuale sorpasso in vetta al Gruppo D di Champions League ha riempito di complimenti la sua Atalanta («Come il Leeds, meglio dell'Ajax, è divertente guardarla, abbiamo da imparare»): «È un grandissimo complimento aver attirato l'attenzione di un riferimento per tutti gli allenatori - la premessa del tecnico nerazzurro -. Dà più fascino alla sfida contro la squadra campione del mondo che ha vinto la penultima edizione della coppa. Possiamo misurarci coi numeri uno del mondo: un modo per testare il nostro livello di organizzazione e la nostra capacità di essere squadra».

Inevitabile il confronto con la doppia gara dell'anno scorso contro il Manchester City di Guardiola, con ko per 5-1 fuori casa e l'1-1 a San Siro: «Il livello di difficoltà è lo stesso, sono compagini di valore molto simile anche se con caratteristiche diverse - ragiona l'allenatore dei bergamaschi -. Vedremo quanto potremo essere competitivi: col City abbiamo acquisito conoscenze, esperienze e capacità pur soffrendo molto».

LA CARTA ZAPATA

La differenza fondamentale stavolta è la presenza di Duvan Zapata, scelto non a caso per accompagnare l'uomo in panchina nella videoconferenza da remoto: «L'anno scorso in queste partite dovetti star fuori per infortunio, adesso mi godo il momento e cerco di approfittare al massimo di tutte queste partite per giocarmi le chances al meglio delle mie possibilità», la premessa del centravanti colombiano, probabilmente atteso alla coppia col connazionale Muriel davanti a Gomez. Le certezze sono Sportiello in porta, Pasalic-Freuler in mediana e l'altro cafetero Mojica a sinistra, perché tra fascia destra e difesa l'onda lunga di Crotone (adduttore destro per l'olandese, sinistro per l'argentino) rischia di lasciare in tribuna almeno un paio di titolari: «Per Hateboer e Romero ci sono margini di recupero, anche per Palomino: gli esami per gli altri hanno escluso lesioni muscolari - osserva ancora Gasperini - L'emergenza consiste nel doverli recuperare in un giorno: Djimsiti e Toloi sono a disposizione, De Roon e Gosens sono indisponibili. Formazione ancora in alto mare». Pronto Depaoli a destra, resta un pezzo da 90 come Ilicic da cambio in corsa, ma a preoccupare è la retroguardia.

