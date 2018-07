CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GRAND PRIXL'Italia Seven ha chiuso con un modesto decimo posto la terza tappa del circuito Grand Prix Seven Rugby Europe disputata sabato e domenica a Exeter. L'Italia aveva compromesso tutto già al termine della prima giornata con le sconfitte contro Francia (12-31) e Irlanda (7-43) e la sola vittoria sulla Svezia per 31-14 che però non era bastata per entrare tra le prime 8. Ieri, nella giornata conclusiva, sofferta vittoria con la Polonia per 19-12 e sconfitta netta con la Spagna per 24-7. BENETTONComincia oggi la seconda settimana di...