TOUR DE FRANCE

Parla sloveno il Tour de France 2020. La seconda settimana si chiude nel segno di Tadej Pogacar che si aggiudica la quindicesima tappa, quella tanto attesa con l'arrivo su una delle montagne monumento della corsa framcese: il Grand Colombier. Pogacar si è imposto davanti al connazionale Primoz Roglic che conserva quindi la maglia gialla di leader della Grande Boucle, terzo posto per Richie Porte.

RITARDO PESANTE

La frazione da Lione al Grand Colombier è anche quella che decreta il crollo di Egan Bernal, vincitore nel 2019. Il colombiano della Ineos arriva al traguardo con oltre sette minuti di ritardo. Una crisi manifestatasi all'inizio della salita, quando mancavano 13 chilometri all'arrivo, sotto l'azione poderosa di Wout Van Aert e della Jumbo Visma che spacca la corsa. Il colombiano non riesce a tenere il ritmo, scuote la testa, sembra addirittura sul punto di piangere. Questo, senza dubbio, non è il suo Tour. Altro dato significativo: ha perso terreno anche Nairo Quintana.

Prima ora di gara percorsa a velocità folli, tutti a caccia della fuga giusta. Alla fine sono andati via in otto: Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Simon Geschke e Matteo Trentin (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) e Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) che pian piano sono stati raggiunti dal gruppo.

I COLPI DI VAN AERT

Sull'ascesa finale, la Jumbo Visma con Van Aert ha letteralmente sgretolato il gruppo. A 7 chilometri dall'arrivo il primo a scattare è stato Adam Yates (Mitchelton-Scott), raggiunto però da Dumoulin. Il lavoro dell'olandese si è esaurito a 600 metri dal traguardo. Richie Porte prova ad allungare mentre Roglic e Pogacar danno vita alla volata finale con lo sloveno della Uae che beffa il connazionaleil quale però consolida la maglia di leader della Grande Boucle.

Oggi giornata di riposo, da domani via alla terza settimana con Roglic determinato a difendere la sua leadership.

