\L'accordo, se arriverà, arriverà sul filo di lana. Ieri il ministro Spadafora ha inviato una lettera al numero uno della Lega Dal Pino e ai broadcaster per sensibilizzare ulteriormente tutti sulle gare in chiaro. «Confidando sulla sensibilità della Serie A e dei licenziatari dei diritti tv» -si legge- di trovare l'accordo. Si parla di due gare di recupero della sesta di ritorno di particolare valore simbolico in quanto da svolgersi nelle regioni più colpite della pandemia. Parliamo di Verona-Cagliari di sabato 20 giugno alle 21,45, che Dazn trasmetterebbe su YouTube e Atalanta-Sassuolo, di domenica 21 giugno, in diretta alle 19,30 in chiaro su Tv8, il canale free di Sky, con zero pubblicità. Condizione fondamentale. L'accordo però ancora non c'è. Nessun ok da parte della Lega di serie A. Rai, Sky e Dazn si sono dette disponibili. Anche sugli Highlighs (riduzione dell'embargo) non si è trovata l'intesa. In particolare Mediaset (manderebbe i gol alle 23,45 su Italia Uno) avrebbe fatto ulteriori rimostranze. Intanto bloccati circa 160 mila abbonamenti illegali, 2 siti internet e 2 canali telegram. Oscurati 56 server per la diffusione illegale di eventi sportivi.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

