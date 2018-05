IL GIRO TORNA AZZURRO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMO C'è un filo sottile azzurro che unisce i confini del mondo e scandisce le imprese: l'Italia che pedala e vince è tornata, dopo una pausa. L'anno scorso si attese la 16. tappa per vedere un azzurro sul gradino più alto (Nibali spezzò il digiuno), quest'anno l'inizio è stato esaltante in Israele: 3 tappe, 2 vittorie in altrettanti sprint grazie a Elia Viviani. Gli exploit dell'olimpionico di Rio hanno entusiasmato anche Davide Cassani, spettatore interessato: «Sono contento di come è andatoe finora il Giro - ammette il ct degli...