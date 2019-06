Il Giro partirà dall'Ungheria Aru al via del Tour

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOIl Giro d'Italia 103 decolla e atterra in Ungheria, proprio nel giorno dell'annuncio ufficiale che Fabio Aru sarà al via del Tour de France il 6 luglio a Bruxelles. La corsa rosa nel 2020 scatterà da Budapest, con una crono individuale, proseguirà con altre due tappe magiare, prima del ritorno nel proprio habitat naturale (l'approdo in Sicilia).Il percorso della crono, che si disputerà sabato 9 maggio 2020, hanno spiegato gli organizzatori, si snoderà per le vie della capitale, con un finale in leggera salita, dopo 9,5 chilometri...