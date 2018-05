CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Giro d'Italia approda nel Nordest con un lungo week-end che si preannuncia se non decisivo, perlomeno molto importante per la storia della corsa rosa edizione 101. Si parte domani con la Ferrara-Nervesa della Battaglia, ultimo appuntamento per i velocisti prima di trovare le grandi montagne. «Credo proprio che si deciderà allo sprint - conferma Enzo Cainero, promoter dell'attesissima tappa che sabato porterà il gruppo da San Vito al Tagliamento allo Zoncolan -. Mi auguro possa vincere Elia Viviani, visto che sono grande amico della sua...