LO SPORT SI FERMA

Il Giro d'Italia è costretto a piegarsi al coronavirus. Dopo le corse di primavera già annullate, la Corsa Rosa sarà costretta a posticipare la partenza o a trovare altre località per le tre tappe dal 9 all'11 maggio. L'Ungheria, che avrebbe dovuto ospitare la grande partenza di Budapest e altre due tappe, si è tirata indietro. La speranza di veder partire la corsa si è interrotta ieri mattina, quando il comitato organizzativo ungherese ha annunciato il suo ritiro, per non incorrere in possibili emergenze organizzative a causa del coronavirus. Questo messaggio dal sapore amaro, probabilmente nasconde un arrivederci al prossimo anno, perché riorganizzare tre settimane di corsa non sarà facile.

FORMULA 1 A MAGGIO

Dopo la cancellazione del Gp d'Australia la Formula 1 ha deciso di rinviare anche il Gp del Bahrain e del Vietnam. La Speranza è che il campionato posso cominciare a maggio con il Gp di Zandvoort, nei Paesi Bassi. Ma anche l'appuntamento olandese è a rischio, come i Gp di Spagna e di Montecarlo.

RAFFICA DI CANCELLAZIONI

Quella di ieri è stata l'ennesima giornata di rinvii e cancellazioni. La maratona di Boston, con i suoi oltre 30000 partecipanti, dal 20 aprile è stata rinviata al 13 settembre. Rimandata anche la Volleyball Nations League 2020, che da maggio verrà disputata dopo i Giochi Olimpici. A Baku, la tappa di World Cup di ginnastica artistica prima fa finta di andare avanti (con Vanessa Ferrari e Lara Mori qualificate per la final eight nel corpo libero) poi ci ripensa e cancella il programma di oggi e domani. Stop anche a Galles-Scozia, l'unica partita dell'ultima giornata del 6 Nazioni che era rimasta in calendario.

