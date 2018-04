CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIORNO DOPORabbia, orgoglio e amarezza. Sono i tre sentimenti dominanti in casa Juve il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions, maturata in una serata che passerà alla storia in ogni caso. Per la grande prestazione dei campioni d'Italia e per l'infuocato dopo-partita che ha diviso l'opinione pubblica. A colpire è soprattutto lo sfogo di Buffon, espulso per proteste nell'azione del rigore che ha deciso la qualificazione a favore del Real Madrid quando i supplementari erano dietro l'angolo. «Era sicuramente un'azione dubbia, dopo che...