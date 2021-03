SCI

AARE (SVEZIA) Luca De Aliprandini 15° nel gigante di Kranjska Gora, a conferma che l'argento di Cortina è stato miracoloso: è il miglior risultato italiano in un deludente sabato di sci, visto che anche nel secondo slalom speciale di Aare non ci sono italiani in classifica, con Irene Curtoni fuori di nuovo nella seconda manche. In Svezia il secondo slalom speciale di Aare è stato vinto dalla austriaca Katharina Liensberger, primo successo in coppa dopo l'oro mondiale che evidentemente non era arrivato per caso. Dietro di lei l'americana Mikaela Shiffrin, solo seconda proprio nel giorno del suo 26° compleanno. Terza la svizzera Wendy Holdener. Solo ottava invece l'altra grande protagonista della coppa, la slovacca Petra Vhlova, che ha commesso infatti un erroraccio nella prima manche. Nella seconda manche Petra ha però recuperato ben 19 posti. Ora ha 1.352 contro i 1.256 della svizzera Lara Gut- Behrami.

In Slovenia lo slalom gigante di Kranjska Gora è stato invece vinto dallo svizzero Marco Odermatt in 2.12.87 davanti al suo connazionale Loic Meillard in2.13.93 . Terzo l'autriaco Stefan Brennesteiner in 2.13.96. Solo quarto il francese Alexis Pinturault in 2.13.98. Con questo successo Odermatt ha scombussolato la classifica generale visto che ora ha 1069 punti contro i 1.100 di Pinturault.

