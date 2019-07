Il giorno di Berrettini A Wimbledon sfida la leggenda Federer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISPuò una sfida inedita tra un giovane in ascesa, Matteo Berrettini, e un mito del tennis che di nome fa Roger Federer diventare una sorpresa? Il 23enne romano oggi giocherà per la prima volta sul Centre Court (diretta su Sky Sport nel pomeriggio, differita alle 23.30 su SuperTennis), laddove il Divino ha conquistato 8 titoli. Probabilmente il più forte di tutti i tempi, campione di 20 Slam in tripla cifra nei tornei vinti in carriera (102). L'emulo di Dorian Gray: 38 primavere con in tasca l'elisir di lunga vita. Augurarsi una bella...