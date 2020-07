VOLLEY

CASTELFRANCO È intervenuta come testimonial di serie A al camp di Tonezza appena concluso dal settore giovanile della Giorgione Pallavolo. In realtà era già un'atleta DEL Giorgione. Parliamo di Linda Martinuzzo, il primo grande acquisto per la stagione 2020/21 che dopo 10 anni di serie A ha scelto di tornare a misurarsi con la B1 e di farlo a Castelfranco: «La B1 è un campionato molto competitivo dove si possono trarre belle soddisfazioni perciò, al di là del fatto che il campionato si chiami B1 e non serie A, non penso di essere scesa di categoria. Volevo riavvicinarmi a casa e allo stesso tempo non rinunciare all'agonismo». Centrale 27enne di 186 centimetri, Linda Martinuzzo è cresciuta nelle giovanili della Spes esordendo in A1 dieci anni fa con la maglia di Conegliano. Viaggiando lungo la Penisola e vestendo diverse maglie, ha militato per quattro stagioni in A1 e sei in A2. «Quando ho conosciuto le mie nuove compagne di squadra ho trovato un gruppo molto unito. Hanno tutte voglia di lavorare. Io sono una persona molto agonista, mi piacciono le sfide soprattutto in allenamento e sono sicura che in questa squadra mi divertirò parecchio. In montagna, il camp del settore giovanile è stato coinvolgente. Ho notato subito che la società è sana, che vuole far crescere le ragazze soprattutto dal punto di vista caratteriale. Mi è piaciuto molto il grande interesse e vicinanza del presidente e della società. In generale, penso che il Giorgione abbia un bellissimo progetto, merita di fare un bel campionato e io farò tutto il possibile per essere d'aiuto a questa bella realtà». Oltre a Martinuzzo il Giorgione punta a mettere sotto contratto un ulteriore rinforzo con ripetuta esperienza in serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA