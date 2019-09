IL GIOCO DELL'INTER HA UN SENSI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarri chiama, Conte risponde. L'Inter vince 2-1 a Cagliari con un Sensi ispirato e riprende in vetta la Juventus prima della pausa per le nazionali che svuoterà i rispettivi centri di allenamento. Alla Sardegna Arena decidono un'incornata del Toro Martinez nel primo tempo sancita dal Var, un rigore di Lukaku, dopo il provvisorio pareggio di Joao Pedro, e le giocate del giovane regista arrivato dal Sassuolo. Una gioia per il tecnico nerazzurro che conferma in blocco le scelte fatte al debutto in campionato contro il Lecce e viene ripagato, pur...