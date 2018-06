IL GIAPPONE PROMOSSO CON IL GIALLO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀÈ il Mondiale delle sorprese e l'ultima giornata della fase a gironi non fa eccezione: il gruppo H si decide all'ultimo respiro con pronostici ribaltati e classifica rovesciata nel finale. La Polonia già eliminata a zero punti si toglie l'unica soddisfazione russa battendo il Giappone, a cui bastava un pareggio per gli ottavi matematici, ma che si qualifica lo stesso grazie al fair play. E soprattutto grazie al gol partita di Mina che salva la Colombia e condanna il Senegal, ultima squadra africana in corsa per la Coppa. CAOS...