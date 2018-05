CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLO Dove andrà Cristiano Ronaldo? Se lo chiedono tutti dopo quanto ha dichiarato sabato sera, usando i verbi al passato («È stato bello giocare per il Madrid, darò una risposta ai tifosi che sono sempre stati al mio fianco») quasi a rimarcare il distacco dall'ultimo trionfo in Champions, il quinto della sua carriera. Ieri CR7 ha solo parzialmente corretto il tiro («Ho sbagliato a dire quelle cose, probabilmente non è stato il momento più opportuno, ma quando si è onesti certe cose vengono fuori. Entro una settimana dirò...