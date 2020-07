SFIDA SALVEZZA

GENOVA Pandev e Schone regalano al Genoa la prima vittoria dalla ripresa del campionato e lo fanno nel decisivo scontro diretto con la Spal. Un successo mai in discussione con i padroni di casa che hanno sbagliato anche un rigore sull'1-0 con Falque e gli ospiti che contano la prima conclusione solo nel recupero del secondo tempo.

Il peso della sfida salvezza si fa sentire sin dal fischio d'inizio con le due squadre subito molto aggressive nonostante il gran caldo. Il Genoa gestisce di più il pallone ma la Spal difende bene. La squadra di Nicola però mostra un tasso tecnico superiore e dopo varie manovre di accerchiamento riesce a passare in vantaggio al 24' grazie all'eterno Pandev che servito in area da Falque si libera di Bonifazi e con un preciso diagonale batte Letica. La spinta dei padroni di casa è incessante e al 36' il Genoa avrebbe l'occasione per raddoppiare. Reca stende in area Cassata. Dal dischetto lo stesso Falque si fa ipnotizzare da Letica che para il rigore.

Nella ripresa non cambia il copione. Pandev al 9' quando viene steso al limite da Dabo. La posizione, centrale, è perfetta per Lasse Schone che non sbaglia infilando Letica con una traiettoria perfetta. Sotto di due reti Di Biagio prova a cambiare inserendo D'alessandro e Cerri ma la Spal continua a faticare con il Genoa che controlla la gara non disdegnando folate offensive alla ricerca del terzo gol. Che Sanabria, da poco entrato per Pandev, sfiora con una conclusione improvvisa da fuori area al 35'. Nel finale una bella triangolazione tra Schone e Sanabria vede il danese sbagliare davanti a Letica che blocca la conclusione. In pieno recupero anche Destro, appena entrato, si divora il terzo gol. Al 50' arriva la prima conclusione della Spal un tiro da fuori area di Cerri nettamente alto. Tre punti pesantissimi nella lotta salvezza per il Genoa, Spal ormai ad un passo dalla retrocessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA