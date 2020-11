NBA

«Where to next?», «Dove sarà la prossima (fermata)?»: Danilo Gallinari su Twitter lo scorso 20 ottobre commentava così una foto che lo ritraeva con una maglia ancora priva del nome di una squadra. E quando si pensava a Dallas, squadra in grado di puntare al titolo, ecco arrivare invece una scelta non di cuore, ma più per soldi: il Gallo lascia Oklahoma per volare ad Atlanta, la città della Coca Cola. Per le prossime tre stagioni giocherà per gli Hawks, alla modica cifra di 61,5 milioni di dollari complessivi. Un ingaggio considerevole anche per gli standard Nba, l'importo più alto di sempre per un contratto pluriennale offerto a un giocatore oltre i 30 anni che non ha mai ricevuto una convocazione per l'All-Star Game. Una cifra, oltre 20 milioni di dollari a stagione, che lo pone tra i giocatori Nba sopra i 30 anni più pagati in assoluto.

STIPENDI D'ORO

Lebron James, che ne farà 36 a dicembre, guadagna 38 milioni di dollari, James Harden, anni 31, in questi giorni indeciso se rimanere o meno a Houston e anche lui senza titoli in carriera, arriva a 42,7 milioni. Steph Curry, che a marzo 2021 compirà 33 anni, a Golden State ha rifirmato per 40 milioni a stagione.

Dallas, come detto, e Boston ci avevano provato prima delle altre per Gallinari, qualcuno aveva avanzato un'opzione a Philadelphia, ma alla fine l'offerta più alta è arrivata da Atlanta, dove ricoprirà il ruolo di ala piccola titolare e porterà in dote le sue qualità perimetrali, oltre il 40% da tre punti nell'ultima stagione, e la sua efficienza offensiva, oltre all'esperienza di dodici stagioni in Nba anche se con qualche infortunio di troppo. Non sarà una squadra da titolo quella degli Hawks, anzi negli ultimi anni è arrivata sempre ultima e quest'anno non è neppure entrata nella bolla di Orlando, ma è ricca di talenti. È guidata dall'All-Star Trae Young e dall'ala John Collins, rispettivamente 24 e 23 anni, oltre ai nuovi arrivi Clint Capela, acquisito da Houston lo scorso febbraio e Onyeka Okongwu, scelto al Draft con la numero 6. Toccherà dunque all'azzurro aiutare la franchigia della Georgia a scalare posizioni dall'ultimo posto della Southeast Division, dando leadership e stabilità ad un gruppo di giovani emergenti

Marino Petrelli

