L'ALTRA PARTITALa Russia sfrutta l'occasione per rientrare in gioco nel gruppo B, dopo il crollo col Belgio, e regola di misura la compatta Finlandia. Si attendeva la sfida tra Dzyuba e Pekki, star delle due squadre, tra i migliori goleador delle qualificazioni, ma a decidere è una magia dell'atalantino Miranchuk che si prende la scena a fine primo tempo. In attesa di Belgio-Danimarca di oggi ci sono tre squadre a tre punti e per il secondo...