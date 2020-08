IL FUTURO

ROMA Difficile - si andava dicendo - che la sfida tra Roma e Juve conti zero per la classifica, ma prima o poi doveva accader: Juve-Roma, stasera, allo Stadium, conta zero. E conterà zero anche una vittoria dei giallorossi (i quotisti di Stanleybet.it, preso atto delle dichiarazioni di Sarri, intenzionato a mandare in campo gli Under 23, vedono leggermente favoriti i capitolini con una quota di 2,17 contro il 2,90 dei campioni d'Italia) che mai, da quando esiste il nuovo stadio bianconero, hanno portato a casa un solo punto. Se così sarà, quel risultato finirà nella statistica e magari pochi ricorderanno che il match contava, appunto, zero. Zero perché la Juve ha vinto il suo scudetto sarriano, la Roma ha chiuso al quinto posto, utile per non disputare i preliminari. All'Allianz è accademia, prove, sperimentazioni, formazioni di protesta (vedi Juve). E sarà il palcoscenico per l'addio al fischietto di Gianluca Rocchi, ultima per lui in serie A. Rocchi, arbitro controverso, se si parla della sfida tra i bianconeri e giallorossi. Una partita che ha rischiato di compromettergli la sua carriera, circa sei anni fa (era ottobre del 2014, la Juve vinse 3-2, con rigori contestati e un arbitraggio che portò a una serie di polemiche velenose), la famosa sera del violino di Rudi Garcia, e ora gli tocca una dolce partita che sancisce la fine della sua carriera.

VECCHI VELENI

In ogni caso, Juve e Roma non sarebbe stata una sfida al veleno: i due club sono in sintonia politicamente e pure nelle strategie di mercato. Spesso e volentieri, si sono sedute a trattare, vedi il trasferimento di Pjanic nel 2016. E anche in futuro sono in cantiere altre trattative, magari più complicate: Zaniolo, Mancini, Bernardeschi, il solito Rugani, che pure lo scorso anno, per parecchi giorni, è stato accostato alla Roma. Per non parlare dello scambio saltato (per infortunio) tra Mandragora (in forza all'Udinese) e Cristante. La rivalità è rimasta intatta tra i tifosi, che si ribellarono anche tanti anni fa quando Rosella Sensi scese a patti con Giraudo, in quel famoso caffè del Campidoglio, che tanto fece arrabbiare Franco Baldini. Juve Roma è fatta di storie così, contrastanti. Senza tornare ai tempi di Viola, con i dietrofront di mercato di Paulo Sousa e Ferrara, di Boniek, per finire poi alla guerra fredda con Franco Sensi, che culminò con la cessione forzata di Emerson in bianconero. Oggi, quasi calma piatta in confronto. E stasera, la partita ha solo un grande affaccio all'Europa: La Juve impegnata con il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions, la Roma in gara secca con il Siviglia, ottavo di Europa League. La Roma è a Torino dalla sfida con i granata, scelta finalizzata a non buttare le energie in viaggi inutili.

A Mancini, squalificato, Fonseca ha concesso un giorno di riposo in più proprio per recuperare in vista del Siviglia.

Alessandro Angeloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

