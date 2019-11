IL FUTURO È DELL'ITALTENNIS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAUn entusiasmo contagioso. E' quello che si respira nel tennis italiano in un sorta di passaggio di consegne tra il futuro e il presente. Mentre Matteo Berrettini si prepara all'esordio a Londra nel torneo dei maestri, Jannik Sinner, appena 18 anni, ha stregato Milano nelle Next Gen Atp Finals dei campioni che verranno. L'avversario della finale era Alex De Minaur: lo chiamano Demon, Demonio, giocando sul cognome per la sua velocità e tigna in campo. A soli 20 anni l'australiano non è n. 18 del mondo per caso e non ha conquistato 3...