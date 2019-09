Il Futura rivoluziona l'organico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rivoluzione in casa del Futura Cordenons, l'unica rappresentante della Destra Tagliamento nella serie C di volley. Gian Luca Colussi è stato chiamato in B a Belluno e tornerà quindi a giocare da palleggiatore. Matteo Mignano ha trovato posto a Sandonà in A3, mentre Andrea Paludet e Andrea Calderan giocheranno al Prata in D. Francesco Peciotti e Samuele Venier sono passati al Fiume Veneto sempre in D, Alessandro Sist al Pordenone (D), Francesco Ponzoni al Motta e Alessio Moschetta rimarrà fermo per un infortunio. Andrea Dolcet, Alberto...