Il Fontanafredda si presenta, gli obiettivi dei rossoneri

CALCIO DILETTANTI FONTANAFREDDA É un Fontanafredda dai fieri propositi quello che si è presentato venerdì sera al ForcEat. L'evocativo video proiettato prima della sfilata della rosa 2019-2020 è un susseguirsi di fulmini, saette e tornadi ovvero quello che vogliono essere i biancorossi sui campi della prossima Eccellenza. E, a proposito di campo, sia l'assessore allo sport di Pordenone, Walter De Bortoli, che l'omologo di Fontanafredda Antonio Taiariol, hanno lavorato in sinergia per renderlo l'unico nel mandamento potenzialmente in grado...