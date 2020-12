IL FOCUS

Volata di Natale con Milano di nuovo protagonista. Le sue due squadre sono ai primi due posti della Serie A: non accadeva dall'11 maggio del 2011. Il campionato presenta ora quattro giornate a raffica nell'angusto spazio di 12 giorni, dopo tre turni di fila in Europa e la parentesi delle nazionali. Le squadre sono stanche, fiaccate anche dagli infortuni e dall'emergenza covid e potrebbero esserci risultati a sorpresa: i riflettori sono puntati soprattutto sull'Inter, unica italiana a perdere l'Europa, anche quella minore. Per il Conte furioso e sferzante dopo le domande pertinenti di Capello e Anna Billò su Sky, è tempo di aggrapparsi alla corsa scudetto.

Mentre il Milan capolista continua a volare anche con i giovani e chiude la giornata ospitando un modesto Parma, i cugini, secondi a 5 punti, fiutano il tranello: il Cagliari di Di Francesco, che sta recuperando Simeone e Nandez, gioca, diverte, segna e sta diventando squadra. L'Inter, senza Vidal, con Lautaro seccato per la sostituzione con lo Shakhtar, ha problemi ma anche risorse. Dopo il Cagliari, affronterà il Napoli e lo Spezia in casa, per poi chiudere il ciclo natalizio a Verona. Un cammino non semplice. Intanto nell'ambiente nerazzurro continua a far discutere l'utilizzo alla Rivera di Eriksen, che non batte ciglio per l'umiliazione di giocare qualche spicciolo di partita forse pensando al suo stipendio da nababbo. Ma la rosa è di qualità, la carica di Conte martellante, per cui è atteso uno squillo a Cagliari. Anche perché il Milan di Hauge, Kessie, guidato con perizia e bonomia da Pioli, difficilmente perderà colpi col Parma di Liverani che, dopo Genova, è tornato a deludere. Sarà ancora assente Ibrahimovic, ma i rossoneri hanno ormai dimostrato di essere un gruppo compatto e di non dipendere dalle prestazioni dello svedese. Il calendario dei rossoneri per coefficiente di difficoltà sembra abbastanza simile a quello dei cugini: mercoledì andranno a Marassi col Genoa, quindi ancora in trasferta col Sassuolo, infine la Lazio a San Siro prima di Natale.

JUVE CON MORATA

Domani sono attese conferme dalle altre due candidate scudetto, Juve e Napoli. Pirlo è orgoglioso per l'impresa al Camp Nou che dà consapevolezza. Oltre a Ronaldo e Morata (ridotta la squalifica da due a una giornata, domani torna disponibile) brillano i nuovi McKennie e Arthur e gioca in casa di un Genoa che non vince da tre mesi. Mercoledì affronterà l'Atalanta a Torino, quindi la trasferta a Parma e la Fiorentina all'Allianz Stadium.

Dopo la qualificazione torna allo stadio Maradona il Napoli di Insigne, Lozano e Zielinski contro la Sampdoria. La squadra di Gattuso è attesa subito dopo da due big match consecutivi in casa dell'Inter e della Lazio, prima di giocare con il Torino al San Paolo.

