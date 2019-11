IL FOCUS TORINO Pochi avrebbero puntato su Lukaku secondo miglior marcatore di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSTORINO Pochi avrebbero puntato su Lukaku secondo miglior marcatore di A con nove reti dopo 11 giornate, quattro in più di Ronaldo che condivide la sesta piazza con Mancosu e Joao Pedro, tra gli altri. Il belga è diventato il punto di riferimento dell'Inter cancellando Icardi mentre il portoghese nonostante viaggi oltre le 700 reti in carriera - è in ritardo: l'anno scorso di questi tempi era già a quota 7 gol. Fino a fine luglio sembrava la nuova coppia d'attacco juventina, ora invece Ronaldo e Lukaku si sfidano a distanza per lo...