IL FOCUSROMA Si apre con le migliori, tre mesi dopo: Juventus (a Parma), ore 18 e Napoli (a Firenze, ore 20,45). La sensazione che possano partire per lo stesso obiettivo, stavolta, è di tutti. Come se le distanze si fossero annullate, come se i bianconeri fossero finiti di diritto in un anno di transizione. Non è più corsa solitaria, insomma. Almeno nelle teorie estive. Perché la squadra bianconera è molto diversa, nuova, tutta da studiare e da verificare: nuovo allenatore, nuova struttura, nuova difesa, centrocampo diverso. E poi ci...