IL FOCUS

ROMA Julia Roberts e Hugh Grant? Bellissimi. Zoro e Zerocalcare? Divertentissimi. La Notte prima degli esami? Da brividi anche ai tempi del Covid. Ma nulla regge il confronto con il calcio, tornato in campo e a dominare gli ascolti tv. Juventus-Milan, semifinale di ritorno di coppa Italia e soprattutto prima partita dopo i 95 giorni di stop dettati dalla pandemia, trasmessa su Rai 1 ha avuto ascolti degni della Nazionale (che proprio venerdì avrebbe dovuto inaugurare Euro2020 all'Olimpico contro la Turchia). Dalle 20,30 - orario di inizio del collegamento - ha tenuto davanti allo schermo 8.277.000 spettatori, per uno share del 34%. Stravinta la partita del prime time, battuti fra gli altri il film Notting Hill che su Canale 5 ha fatto 2.008.000 spettatori (share 9,42%), Propaganda Live seguito su La7 da 856.000 spettatori (share 5,5%) e il film Notte prima degli esami che su Rai 3 è stato seguito da 807.000 (share 3,3%).

BUFERA SPOT

Tre mesi di astinenza, trascorsi con la morte negli occhi e nel cuore a causa del virus, non hanno evidentemente strappato il calcio dagli affetti degli italiani. Anche se l'amore per lo sport più popolare sembra non essere più totalmente cieco se è vero, com'è vero, che la Rai ha subito moltissime critiche attraverso i social per la pubblicità che ha oscurato buona parte del minuto di raccoglimento. Sul prato dello Stadium deserto, infatti, c'erano un medico, un infermiere e un'operatrice socio-sanitaria in rappresentanza degli eroi che negli ospedali italiani hanno combattuto - e stanno ancora combattendo - la guerra con la malattia e in ricordo di chi non ce l'ha fatta. Il carico di spot eccessivo, giustificabile con le logiche commerciali di ripartenza dopo la lunga pausa, è apparso come una mancanza di rispetto. Brutta figura, ma non peggiore di quella fatta dai tedeschi che al ritorno in campo della Bundesliga - con audience da finale di Champions League - hanno completamente dimenticato di commemorare le vittime del Covid.

VERSO LE PORTE APERTE

Nella più splendida tradizione del nostro calcio, però, Juve-Milan ha dimenticato di regalare i gol: otto milioni e mezzo di telespettatori per uno zero a zero. È vero che c'è stato tutto il resto - rigore decretato dal Var, tiro dal dischetto di Ronaldo finito clamorosamente sul palo seguito da un'espulsione - ma, insomma, alla festa è mancato il festeggiato. Senza gol, però, la partita ci ha risparmiato di percepire l'assenza più pesante: quella del pubblico il cui rumore è la colonna sonora imprescindibile dello spettacolo. È come togliere le canzoni di Simon & Garfunkel dal film Il laureato. Ma, forse, le tribune torneranno a popolarsi già da questa estate. «Quando aprire gli stadi? Io mi auguro i primi di luglio. La prima settimana, massimo metà luglio», ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina. «Questo significherebbe - ha detto il massimo dirigente del calcio italiano - che il nostro Paese ha eliminato quelle ultime restrizioni e che siamo usciti da questo momento particolarmente buio».

Romolo Buffoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA