IL FOCUSROMA Il Belgio, la Croazia, la Francia, l'Inghilterra e la Russia, passerella in ordine alfabetico, tentano il ribaltone mondiale. E con loro Ronaldo che, da solo, tiene in corsa il Portogallo campione d'Europa. Manca ancora l'ultima partita di ogni gruppo, ma la situazione è chiara. Chi non è partito in prima fila, ha sorpreso le favorite e si è piazzato per ora davanti. Ha staccato le big, qualcuna sicuramente in letargo e quindi pronta a risvegliarsi in tempo per la volata, altre in crisi e a forte rischio eliminazione. Solo la...