IL FOCUS ROMA Ignorati. Dimenticati da tecnici e fantallenatori, anche i più

IL FOCUSROMA Ignorati. Dimenticati da tecnici e fantallenatori, anche i più romantici e speranzosi. Insomma, desaparecidos. Sono i calciatori scomparsi per motivi tattici e fisici, ora alla ricerca di una nuova vetrina. La rosa è destinata infatti a ridursi: le trattative impostate sono pronte a decollare. Ecco l'11 titolare: Marchetti; Karsdorp, Caceres, Ranocchia, Tavares; Montolivo, Coric, Halilovic; Lapadula, Destro, Thereau.DIFESAMarchetti a Genova ha pagato l'esplosione di Radu e una condizione fisica non al top. Ha delle offerte in B...