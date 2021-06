Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Fratelli d'Italia. Sembrano veramente consanguinei i 26 azzurri scelti da Mancini per questa fase finale di Euro2020: uno per tutti e tutti per uno, come nelle favole che, in quanto tali, hanno il lieto fine. Ma a tutti piace giocare più che guardare e chi meglio del Mancio può capire questo discorso? Lui che da giocatore ha visto pochissimo il campo con la maglia azzurra addosso nonostante fosse un fuoriclasse acclarato, un...