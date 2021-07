Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Ci serve l'uomo in più, a Wembley. Ci serve Mattarella e il presidente è con noi. Non fungerà da bomber il Capo dello Stato, non si metterà a giocare a scopone con Mancini sull'aereo del ritorno come fece Pertini con Bearzot nell'82 (Mattarella è popolare, non popolaresco), non lo vedremo urlare perché non è nel suo stile ma lo sentiremo, dentro e fuori dal campo, per quello che è: una presenza che rassicura e che dà...