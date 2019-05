CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Altro che Brexit. L'Inghilterra è dentro l'Europa al cento per cento. Anzi, la guida con autorità. Due squadre della Premier League, Liverpool e Tottenham, in finale di Champions League. La conferma che la Premier è il campionato numero 1 al mondo. Inopportuno, oggi, fare paragoni con qualsiasi altra realtà. Per molteplici motivi, non esclusivamente tecnici. Economici, soprattutto. Ma non è quello il punto focale. Si sa che in Inghilterra nulla in campo va mai dato per scontato, che l'ultima in classifica può battere anche...