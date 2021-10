Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSRaggiante tipo Napoleone ad Austerlitz, Massimiliano Allegri si è goduto, almeno per una manciata di ore, gli applausi della critica e dei tifosi. Va detto, del resto, che la vittoria conquistata contro il Chelsea campione d'Europa ha restituito alla Juventus un navigare singolarmente quieto tra le sponde dell'autorevolezza e, soprattutto, di una certa idea di calcio. Come per magia (una magia di nome Max), mercoledì sera, i...