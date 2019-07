CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSMILANO L'oro in difesa. Arrivato a Torino martedì sera, alle 8.30 di ieri mattina Matthijs De Ligt si è presentato puntuale al J Medical Center per le visite e i test fisici, accolto da circa 300 tifosi che gli hanno dedicato diversi cori e scortato dal suo agente Mino Raiola, architetto dell'operazione conclusa con l'Ajax che per cedere il suo capitano ha incassato 70 milioni più 5 di bonus. «Per un difensore l'Italia è sempre l'ideale e la Juve è la squadra giusta per lui. Il progetto sportivo è stato decisivo nella sua...