CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSMILANO Da Icardi a Puscas, aspettando Lukaku. Ieri pomeriggio l'Inter è partita per la tournée in Asia dove giocherà 3 partite (il 20 luglio a Singapore contro il Manchester United, il 24 a Nanchino contro la Juventus e il 27 a Macao contro il Psg) con la rosa spuntata, in ogni senso: l'esclusione di Icardi che continuerà ad allenarsi alla Pinetina unita all'infortunio di Politano (convocato ma inutilizzabile) e alle vacanze di Lautaro reduce dalla Coppa America, lasciano Conte con gli uomini contati nel reparto offensivo che si...