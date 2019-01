CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSMILANO Arrivederci vacanze, ora si torna in campo. Per la gioia di milioni di tifosi, che occuperanno i loro giorni tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, campionato, Champions ed Europa League. La Juventus si ritroverà alla Continassa domani. Tutti agli ordini di Massimiliano Allegri per continuare la cavalcata in testa alla classifica senza dimenticare, però, gli altri due impegni. Sabato 12 (20.45) i bianconeri saranno a Bologna per sfidare la squadra di Pippo Inzaghi negli ottavi di coppa. Poi, voleranno in Arabia Saudita per...