IL FOCUS

Lisa Vittozzi sognava di vivere in maniera diversa i suoi Mondiali. È vero, in tasca ha l'argento ottenuto giovedì scorso nella staffetta mista, ma la venticinquenne sappadina puntava soprattutto ad un podio nelle prove singole e ci era andata vicino nella 7.5 km sprint, chiusa al sesto posto. Sembrava il prologo a qualcosa di importante nella 10 km ad inseguimento e nel'individuale, invece sono arrivate due delusioni, prima con il 27° posto di domenica scorsa e poi addirittura con il 71° (a oltre 7' da Dorothea Wierer) nella 15 km di ieri, al termine di una prova che l'ha vista commettere la bellezza di 8 errori al tiro, sua seconda peggior performance al poligono in carriera.

Una controprestazione che conferma però la stagione complicata della Vittozzi, che dopo il secondo posto nella classifica generale della passata Coppa del Mondo ed un'estate con risultati di alto livello sugli skiroll, veniva considerata da molti come la biathleta da battere. Lei stessa era convinta di poter essere la numero uno del circuito. Le cose però sono andate in maniera diversa. «Sinceramente non so spiegarmi cosa sia accaduto al poligono, ma il biathlon è così, ti dà e ti toglie - dice Lisa, cercando di mascherare l'inevitabile delusione -. Sugli sci mi sentivo abbastanza bene, ma in questo format di gara il poligono è fondamentale. Comunque mi sono ripromessa di non abbattermi, cercherò di non farlo, conscia che il Mondiale non è ancora finito».

LE POLEMICHE

Fa fatica a capire i motivi di questi risultati anche il compaesano Giuseppe Piller Cottrer, commentatore tecnico della manifestazione iridata per la Rai: «Dopo il secondo posto in Coppa del Mondo a Pokljuka e le belle prestazioni nelle prime due gare dei Mondiali, ero certo che Lisa avrebbe fatto ottime cose - afferma Piller Cottrer, responsabile dell'area nordica del settore tecnico federale -. Due risultati così negativi sono quasi inspiegabili, perché lei è una biathleta adatta ai 4 poligoni, avendo nell'ultima serie la lucidità, la compostezza e la tecnica per fare zero. Di certo l'inizio stagione diverso da quello che aveva immaginato può essere costato sul piano emotivo e psicologico, ma sono certo che ne uscirà, magari già nella staffetta di sabato e nella mass start conclusiva. In ogni caso non dimentichiamo che, nonostante tutto, resta al decimo posto nel ranking mondiale». Le polemiche della vigilia sui suoi rapporti con Doro Wierer possono avere influito?

«Difficile a dirsi - risponde Piller Cottrer -. Ci siamo parlati in queste giornate, ma conoscendola bene ho capito che preferiva non affrontare l'argomento. Sicuramente sarebbe stato meglio che questa situazione non ci fosse stata e sono veramente dispiaciuto del fatto che non riesca ad esprimere le sue grandi potenzialità».

Bruno Tavosanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA