IL FOCUS

La rotta Uefa è tracciata e oggi sarà ratificata dal presidente Ceferin nella riunione del Comitato Esecutivo, con le premesse di dare nuovo slancio e linee guida il più possibile condivise a un movimento calcistico in crisi causa emergenza sanitaria. Concludere i campionati sospesi è la priorità assoluta, anche a costo di rivederne i format in corsa (playoff e playout). Ieri le Leghe hanno cerchiato il 31 luglio con il 3 agosto data limite per terminare l'attuale stagione ed eleggere le partecipanti alle prossime coppe europee, attraverso criteri che sarà la stessa Uefa a determinare nel caso in cui non si riprendesse a giocare. Allineare i prossimi campionati all'anno solare (stile Qatar 2022) al momento sembra una soluzione di ripiego, così come la sospensione definitiva dei campionati, accettata solo nel caso in cui sia il Governo a dichiarare lo stop.

DISCUSSIONE SULL'OLANDA

In Olanda, ad esempio, il Premier Rutte ha bloccato qualsiasi manifestazione sportiva fino al primo settembre, e proprio il destino dell'Eredivisie sarà discusso oggi dall'Esecutivo, e rientra nei «casi particolari che saranno presi in esame singolarmente dall'Uefa». Il mese di agosto sarà interamente dedicato ad Europa e Champions League (finale prevista il 29) con format tradizionali (andata e ritorno) in modo da evitare contenziosi per i diritti televisivi. C'è l'idea di proporre un protocollo sanitario comune nell'avvicinarsi alla ripresa delle attività agonistiche, così come la necessità di allinearsi alla direttiva Fifa riguardo i contratti in scadenza, che saranno automaticamente prolungati fino al termine della stagione sportiva. Il ritorno in campo delle nazionali al momento è previsto per il mese di settembre. Ieri, intanto, è andato in scena l'incontro Leghe europee Eca del presidente Andrea Agnelli, con l'obiettivo condiviso di terminare i campionati entro la fine di luglio.

Alberto Mauro

