IL FOCUS L'Atalanta ha un monte ingaggi inferiore a quello del Genoa terzultimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSL'Atalanta ha un monte ingaggi inferiore a quello del Genoa terzultimo e uguale a quello della Samp quartultima in classifica. Ci sono 23 giocatori della Juve e 19 giocatori della Roma che guadagnano più di Gomez, Zapata e Muriel, i nerazzurri più pagati. Ormai abituati a considerarla stabilmente, e ci mancherebbe non lo facessimo, una delle migliori squadre italiane, ultimamente questo dato viene trascurato, come se fosse irrilevante. E invece no che non lo è. In un calcio sempre più per ricchi è la prima volta che le sedici...