IL FOCUS

Il penultimo attacco della serie A contro il primo, una squadra che stenta a esprimere tutte le sue potenzialità contro la formazione più in salute del momento. Questa è LA sfida odierna in programma alle 19.30 alla Dacia Arena, tra un'Udinese reduce dall'amara sconfitta sul campo del Torino (1-0) che incrocerà l'Atalanta, che nelle prime due uscite dopo la lunga sospensione del calcio italiano ha rullato prima il Sassuolo (4-1 nel recupero di domenica scorsa) e poi la Lazio (3-2 mercoledì).

ANDATA DA RISCATTARE

Sulla carta, una partita dal finale scontato, ma i bianconeri friulani possono far leva su orgoglio e carattere per provare a mettere in difficoltà l'undici di Gasperini, senza guardare alla classifica e ai 77 gol messi a segno da Zapata, Muriel (entrambi ex della serata) e compagni, pensando semmai a riscattare il bruciante 7-1 subito all'andata a Bergamo.

In fondo, la batosta dell'andata era stata frutto di uno sbandamento dell'Udinese (all'epoca allenata da Igor Tudor) tra il finire del primo tempo e la ripresa, quando dopo il vantaggio iniziale di Stefano Okaka l'espulsione di Nicholas Opoku sull'1-1 aveva mandato all'aria i piani dei friulani, che sbandati avevano spalancato la porta alle incursioni avversarie.

LA LEZIONE

Luca Gotti, all'andata vice di Tudor, ha fatto tesoro della sconfitta e ha lavorato non solo sul piano tattico ma anche e soprattutto sul piano mentale: «È chiaro che il risultato estremamente penalizzante dell'andata ce lo sentiamo addosso - ha ammesso ieri il tecnico dell'Udinese -. Però bisogna avere la capacità di resettare tutto e guardare avanti con fiducia nelle proprie capacità con la determinazione di chi vuole tirarle fuori. Questo è quello che dobbiamo fare, pensare alla strada da prendere, senza guardarci alle spalle».

Le difese di Udinese e Atalanta, per gol subiti, tutto sommato si equivalgono. La differenza la fanno gli attaccanti, spietati i nerazzurri e poco incisivi quelli bianconeri (21 i gol totali a oggi). Per questo potrebbero esserci sorprese questa sera, senza dimenticare che il tecnico dovrà anche ridisegnare il centrocampo.

ASSENZE PESANTI

All'appello dell'Udinese mancheranno Rolando Mandragora, che nella gara con il Torino ha spaccato il ginocchio sinistro e che operato venerdì rimarrà lontano dai campi almeno sei mesi, e Rodrigo De Paul, squalificato un turno. Per sostituirli questa sera, Gotti schiererà al centro della mediana Mato Jajalo, valutando per il ruolo di mezzala se pescare un centrocampista dalla panchina (Marvin Zeegelaar o Hidde ter Havest) o spostare dalla fascia Jens Stryger Larsen. Ma più che i titolari, alla fine conteranno concentrazione e capacità di tenere testa a un'Atalanta che non vuole fermarsi nonostante i mesi difficili. E proprio per omaggiare chi è stato in prima linea nel periodo in cui il Covid-19 si è abbattuto sul Nord Italia, i calciatori dell'Udinese esibiranno un'apposita patch, applicata sulle maglie, con la scritta: Grazie infermieri e medici per il vostro impegno. Un gesto per dimostrare gratitudine al personale sanitario per l'impegno e sacrificio profuso nei mesi scorsi.

Lorenzo Marchiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA