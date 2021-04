Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSForse l'avevano capito prima di noi, Juventus e Milan. Che rischiavano grosso. Una super delusione. Soprattutto, un super colpo a equilibri economici già precari. Forse è per questo che hanno dato un'accelerata improvvisa a un progetto già in cantiere da anni. La Superlega. Un super salvagente per squadre che alla prossima Champions, quella vera, rischiano di non potere partecipare.STRADA STRETTALa battuta viene spontanea. Cattiva....