IL FOCUSEssere patriottici e avere una nazionale multietnica: si può. O magari si deve e questo non dovrà essere considerato più un paradosso. Ma se oggi ancora si pensa che, consegnare la fascia di capitano a un nero, sia da considerare una provocazione, allora non ci siamo. Ha ragione Balotelli, il Paese si svegli, perché il razzismo è roba passata. Di giocatori italiani di colore ce ne sono tanti e ne vedremo sempre di più. E SuperMario non è sicuramente il primo a onorarsi di indossare la maglia della Nazionale. IL VENTO NUOVOGià...