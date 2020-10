BELLUNO Dalla ripresa degli sport sono ormai innumerevoli i casi in cui la questione sanitaria si è sovrapposta al mero aspetto sportivo, generando situazioni di difficile gestione, ultimo esempio la polemica legata allo scontro tra Juventus e Napoli. Ieri è capitato nel campionato di Terza categoria, girone bellunese: la squadra di calcio del San Vittore si è rifiutata di scendere in campo contro il Comelico. Alla base di questa scelta, neanche a dirlo, la paura del contagio, visto che la zona del Comelico è teatro di un focolaio che sta preoccupando non poco la Usl 1 Dolomiti. «I nostri ragazzi non se la sono sentita di giocare ha commentato Andrea Pauletti, ds della società feltrina vista la situazione difficile in Comelico non volevano rischiare». «Già nei giorni scorsi i nostri calciatori avevano dimostrato la volontà di non scendere in campo ha continuato e abbiamo provato ad ottenere un rinvio insieme alla società avversaria e alla Figc ma senza successo». L'altra faccia della medaglia di questa vicenda è ovviamente il Comelico, partito regolarmente e giunto fino ad Anzù. «La nostra voglia di giocare era tanta - dice un dirigente -, soprattutto contando che siamo fermi da più di 10 mesi. Siamo arrivati pieni di entusiasmo e pronti a giocare, ma loro si sono rifiutati. Non c'erano i presupposti per rimandare l'incontro».

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

