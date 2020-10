MOTORI

PADOVA Torna su un circuito dove era di casa. Al Mugello, però, non sarà in pista da protagonista, bensì ai box da papà, perchè sulla monoposto gialla, che oggi effettuerà le prove, e nel fine settimana le gare, non ci sarà lui, ma il figlio. Riccardo Patrese, 40 anni trascorsi al volante, con 256 Gran Premi di Formula 1 all'attivo, di cui 6 vinti, proprio quando pensava di avere chiuso con i motori, è invece partito diretto all'autodromo toscano per accompagnare il ragazzo, portando l'attrezzatura che un pilota ha con sé in vista di una corsa importante. Perchè di questo si tratta, considerato che Lorenzo, 15 anni compiuti in agosto, debutterà nel Campionato Italiano di Formula 4. Con tante aspettative, confortate dall'esito positivo dei test fatti, e con un sogno: gareggiare, in un giorno non lontano, in Formula 1 alla guida di una Ferrari.

EQUITAZIONE ADDIO

Il giovane era già ben avviato nello sport, dove aveva conseguito risultati di livello internazionale nell'equitazione. Ma tre anni fa c'è stata la svolta. «Nel 2017 - racconta Patrese senior - ha voluto mettersi alla prova con il kart. Senza obiettivi, ma subito è andato bene e quindi non ha esitato a rinunciare a una carriera già avviata e a scegliere i motori, con presupposti più che positivi stando a quanto ha dimostrato finora. Sui kart è arrivato tardi, sulle monoposto in anticipo, ma sarà un vantaggio l'anno prossimo. Il mese scorso ha preso la licenza per guidare in F4 : mio figlio se la cava bene. E se così non fosse, lo avrei convinto a tornare a cavallo». «Papà - ha aggiunto Lorenzo - è il mio maestro e mi sta insegnando tantissimo. Per me è importante provare l'esperienza del paddock. Sono sicuro di far bene, con un buon compromesso tra risultato e divertimento».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

