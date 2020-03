CICLISMO

ROMA Dopo l'annullamento delle classiche di marzo, la posticipazione del Giro d'Italia a data da definire, anche il Giro delle Fiandre si è dovuto arrendere al Covid-19. La festa del ciclismo fiammingo, che si doveva svolgere il prossimo 5 aprile, è stata costretta a fermarsi per la prima volta nella sua storia. Nata nel 1919 la Ronde van Vlaanderen si era sempre disputata, neanche la guerra, con i massicci bombardamenti sul Belgio, era riuscita a fermare la corsa. Oggi è il coronavirus a farlo e lo show del ciclismo mondiale non andrà in scena. Così anche noi italiani, non potremo tifare per Alberto Bettiol e Marta Bastianelli, vincitori lo scorso anno, e vederli lottare per conquistare, ancora una volta, la Classica Monumento tra le più importanti del ciclismo. La notizia è stata data ieri dal ministro dello sport belga Ben Weyts al quotidiano fiammingo Het Niuwsblad. Weyts ha detto che il blocco di tutte le manifestazioni fino a fine marzo non è compatibile con un evento grande come il Fiandre. A questa corsa ogni anno, partecipano decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e con l'emergenza in atto non ci sono garanzie. Il ministro ha sottolineato, che non ci sarebbe sicurezza per la salute di squadre e macchina organizzativa. Anche Tomas Van Den Spiegel, Ceo della Flanders Classics, società che organizza la corsa, sembra essersi rassegnato. Le corse annullate sono più di 50 e la prossima ad essere fermata quasi certamente sarà la Parigi-Roubaix. Anche se il governo francese dovesse confermare la corsa, così come è successo alla Parigi-Nizza, potrebbero essere le squadre a non partire per mancanza di sicurezza.

Francesca Monzone

